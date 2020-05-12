***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.05.2020 15:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844467
BIST
17:0199.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.702,82
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:016,9919
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:017,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:01384,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,87
|Açılış
|: 384,16
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.635.554
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.505.102
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.273.905
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|21,00
|59.895.572
|% -6,42
|
|KRDMA
|2,73
|67.775.116
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,91
|839.818.294
|% 1,93
|
|ASELS
|27,28
|618.908.919
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.205.518
|% 9,94
|
|MGROS
|33,94
|501.655.557
|% 7,41
|
|AKBNK
|5,60
|459.858.707
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|357.700.545
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.983.992
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.648.693
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|343.427.373
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,68
|88.099.590
|% -1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6078
|8,6510
|% -1,02
|
|Frank
|7,2066
|7,2500
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|
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