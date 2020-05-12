***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.05.2020 15:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844469
BIST
16:4899.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.749,27
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:486,9993
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0738
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:487,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0332
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6645
En Düşük
7,5689
16:48383,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -2,65
|Açılış
|: 383,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.492.808
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|43.574.355
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|66.878.354
|% -6,19
|
|GEDIK
|21,10
|58.049.313
|% -5,97
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|GARAN
|7,93
|828.821.176
|% 2,19
|
|ASELS
|27,32
|607.007.453
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.027.607
|% 9,94
|
|MGROS
|33,98
|494.116.337
|% 7,53
|
|AKBNK
|5,60
|446.921.794
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|355.547.005
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.007.485
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.443.379
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|338.432.310
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|87.642.753
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6019
|8,6451
|% -1,09
|
|Frank
|7,1996
|7,2430
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8570
|1,8663
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|