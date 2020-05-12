***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
12.05.2020 15:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-'den TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 olarak teyit edilmiş ve görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844470
BIST
16:5699.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.599,48
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:566,9977
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0754
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:567,6061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:56383,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,80
|Açılış
|: 383,23
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.496.720
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.006.433
|% -9,97
|
|GEDIK
|20,80
|59.561.339
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|AVTUR
|2,00
|6.761.375
|% -6,54
|
|KRDMA
|2,72
|67.353.442
|% -6,53
|
|GARAN
|7,91
|832.692.944
|% 1,93
|
|ASELS
|27,28
|612.921.319
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.161.118
|% 9,94
|
|MGROS
|33,96
|499.870.931
|% 7,47
|
|AKBNK
|5,61
|452.157.217
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|356.459.529
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,18
|241.655.687
|% -2,48
|
|IEYHO
|0,62
|89.581.162
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|341.196.846
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,69
|88.010.028
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5995
|8,6426
|% -1,12
|
|Frank
|7,1985
|7,2419
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.509
|-28,90
|
|Tam
|2.538
|2.574
|-29,70
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-14,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,20
|
Seans Raporu
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1414, 43 artarak (% 1.55 ) 92, 838
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17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, IDEAS, IZTAR, TACTR, YONGA, AYES, EGCYH, EGCEY, DIRIT, TKURU
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17:09
ARTI, EKIZ, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
UFUK, SERVE, EGSER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
Bu seansda işlem gören 304 hisse senedinden 217 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 72 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem