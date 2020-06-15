***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
15.06.2020 15:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı inceleme sonucunda Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA'dan TR AA-'ye aşağı yönlü revize edilmiştir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851202
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8621
En Düşük
6,8141
18:057,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 379,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.222
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.134.427
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.343.607
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.781.983
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|707.103
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|943.420.479
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|710.009.068
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.261.447
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.106.111
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.741.204
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.088.008
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.225.657
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|IHLGM
|1,56
|269.105.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5856
|8,6287
|% 0,77
|
|Frank
|7,1860
|7,2293
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-11,45
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|0,10
|
|Tam
|2.536
|2.554
|0,10
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,10
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,98
|38,98
|0,25
|