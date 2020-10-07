***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
07.10.2020 10:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizm. A.Ş. tarafından VKT fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA+ olan uzun vadeli ulusal notu AAA olarak revize edilmiş, A1+ olan kısa vadeli ulusal notu aynen teyit edilmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878944
BIST
12:551.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:557,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:559,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:55476,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,54
|Açılış
|: 476,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:53
|VKING
|6,71
|3.868.478
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.823.854
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.812.371
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|METUR
|10,00
|8.597.931
|% -9,91
|
|GARAN
|7,03
|1.001.471.704
|% -1,13
|
|ODAS
|3,44
|959.935.196
|% 5,20
|
|ASELS
|18,59
|473.545.682
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|360.875.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.215.586
|% -0,86
|
|ODAS
|3,44
|959.935.196
|% 5,20
|
|GARAN
|7,03
|1.001.471.704
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|229.193.080
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,71
|325.080.766
|% 1,88
|
|YGYO
|1,07
|112.515.877
|% 7,00
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8505
|7,8530
|% 0,71
|
|Euro
|9,2353
|9,2404
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0797
|10,1302
|% 0,73
|
|Frank
|8,5145
|8,5658
|% 0,65
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% 0,61
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,26
|
|Altın Gr.
|476
|477
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|-11,89
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,75
|
|Çeyrek
|760
|777
|-2,88
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,70
|