***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
19.10.2020 11:16
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İŞ FAKTÖRİNG A.Ş'nin uzun vadeli ulusal kredi notu 'AA-' , kısa vadeli ulusal kredi notu ise 'A1+' olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882318
BIST
11:101.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:107,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0383
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:109,2631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0330
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:10484,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 484,48
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:08
|MARTI
|1,76
|57.755.004
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|71.717.509
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.449.294
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.136.597
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|40.435
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.263.275
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|655.899.571
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|351.013.762
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|307.308.150
|% 6,13
|
|PETKM
|4,55
|242.251.287
|% -1,73
|
|ODAS
|3,58
|221.874.314
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,98
|351.013.762
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|307.308.150
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.556.569
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|159.495.345
|% -5,53
|
|GARAN
|7,31
|655.899.571
|% 1,81
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8919
|7,8941
|% -0,49
|
|Euro
|9,2585
|9,2645
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,01
|