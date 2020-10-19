***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İŞ FAKTÖRİNG A.Ş'nin uzun vadeli ulusal kredi notu 'AA-' , kısa vadeli ulusal kredi notu ise 'A1+' olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882320BIST