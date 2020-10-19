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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

19.10.2020 11:16
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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İŞ FAKTÖRİNG A.Ş'nin uzun vadeli ulusal kredi notu 'AA-' , kısa vadeli ulusal kredi notu ise 'A1+' olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882320


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