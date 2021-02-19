***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, VKT fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Enerjisa Enerji A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'a yükseltmiştir. İki notun da görünümü durağan'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910983BIST