***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
19.02.2021 10:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yok
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, VKT fon portföyünde borçlanma araçları bulunan Enerjisa Enerji A.Ş. 'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'dan 'AA+(tur)'a yükseltmiştir. İki notun da görünümü durağan'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910983
BIST
12:221.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:226,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:228,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:22397,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 397,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|22.332.814
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.226.254
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.583.841
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|32.361.106
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,50
|1.232.008.501
|% 7,43
|
|KOZAL
|147,40
|1.057.744.673
|% -3,09
|
|GUBRF
|81,80
|944.730.388
|% 6,93
|
|GARAN
|9,25
|479.130.601
|% -0,86
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,49
|191.868.501
|% 0,00
|
|ODAS
|3,99
|393.187.797
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,12
|104.113.837
|% -3,45
|
|PETKM
|5,18
|452.478.885
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|202.957.803
|% -0,81
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9686
|6,9746
|% 0,15
|
|Euro
|8,4625
|8,4707
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7121
|9,7608
|% -0,03
|
|Frank
|7,7558
|7,8025
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% -0,16
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,45
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.627
|2.694
|-9,92
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,80
|
|Çeyrek
|637
|652
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|-0,62
|