***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA- (Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etmiştir. Ayrıca notların görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913260BIST