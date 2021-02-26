***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
26.02.2021 12:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA- (Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etmiştir. Ayrıca notların görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913261
BIST
12:291.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:297,3242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:298,8976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0588
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:29416,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,27
|Açılış
|: 416,27
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:29
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|SILVR
|6,63
|17.370.580
|% 9,59
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,90
|875.099.412
|% 1,33
|
|THYAO
|13,25
|855.412.626
|% -1,05
|
|GARAN
|8,90
|577.696.001
|% -1,98
|
|SASA
|40,98
|521.112.735
|% -1,73
|
|PETKM
|5,18
|482.893.654
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|255.457.673
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|282.985.935
|% -2,16
|
|KARSN
|4,10
|386.373.111
|% -3,07
|
|PETKM
|5,18
|482.893.654
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|122.336.345
|% -2,21
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3203
|7,3242
|% -0,39
|
|Euro
|8,8935
|8,8976
|% -0,66
|
|Sterlin
|10,1894
|10,2405
|% -0,77
|
|Frank
|8,0782
|8,1269
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9475
|1,9572
|% -0,37
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|