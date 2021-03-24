***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.03.2021 12:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan gözden geçirme sürecinde, Fon portföyünde borçlanma aracı bulunan Palgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A olarak teyit edilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1'e yükseltilmiştir. Görünümü pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920127
BIST
13:071.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 24,76
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
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1.405
En Düşük
1.372
13:077,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,9050
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|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
13:079,4343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 9,3500
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
13:07443,48
En Yüksek
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|: 0,58%
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|Açılış
|: 443,48
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:05
|AYGAZ
|15,51
|43.328.390
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.683
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.752.245
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.666.532
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,65
|296.091.629
|% -3,44
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|INTEM
|43,22
|2.321.712
|% -1,68
|
|EMKEL
|2,61
|2.661.776
|% -1,51
|
|GARAN
|7,29
|3.227.296.092
|% 1,39
|
|SASA
|47,00
|767.975.107
|% 7,70
|
|AKBNK
|4,97
|459.362.759
|% 3,54
|
|SISE
|7,23
|457.653.369
|% 2,26
|
|PETKM
|5,61
|443.695.561
|% 4,47
|
|GARAN
|7,29
|3.227.296.092
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,27
|239.797.965
|% 3,65
|
|TSKB
|1,42
|144.264.974
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,92
|187.829.863
|% 3,78
|
|AKBNK
|4,97
|459.362.759
|% 3,54
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9461
|7,9520
|% 0,15
|
|Euro
|9,4175
|9,4521
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,8919
|10,9465
|% 0,04
|
|Frank
|8,4751
|8,5262
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1155
|2,1261
|% 0,22
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,98
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.915
|2.989
|25,00
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|12,09
|
|Çeyrek
|707
|723
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|62,55
|62,55
|1,76
|