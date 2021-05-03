***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.05.2021 16:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
ZPK fonunda kira sertifikaları bulunan Halk GYO'nun 23.07.2020 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim t
10:021.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.423
10:028,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3134
En Düşük
8,2393
10:029,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0031
En Düşük
9,9291
10:02476,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 476,06
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
476,48
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:02
|DITAS
|15,29
|784.102
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|9.075.360
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|1.523.581
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,19
|3.747
|% -41,38
|
|VAKFN
|21,30
|1.962.646
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,27
|1.257.815
|% -7,09
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|MEGAP
|6,67
|100.705
|% -3,75
|
|THYAO
|12,97
|116.989.166
|% 0,39
|
|GARAN
|7,39
|45.499.529
|% 0,27
|
|KOZAL
|116,40
|30.476.950
|% 0,52
|
|PETKM
|6,84
|29.820.396
|% 0,59
|
|PGSUS
|80,30
|29.608.500
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,13
|19.192.509
|% 0,47
|
|THYAO
|12,97
|116.989.166
|% 0,39
|
|GARAN
|7,39
|45.499.529
|% 0,27
|
|TSKB
|1,29
|6.766.714
|% 1,57
|
|PETKM
|6,84
|29.820.396
|% 0,59
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3079
|8,3134
|% 0,80
|
|Euro
|9,9800
|9,9977
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,4743
|11,5318
|% 0,30
|
|Frank
|9,0326
|9,0870
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2033
|2,2144
|% 0,46
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,18
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,28
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,01
|
|B. Petrol
|67,42
|67,42
|-0,14
|