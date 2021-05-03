***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.05.2021 16:03
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
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Açıklamalar
HPV fonunda kira sertifikaları bulunan Medikal Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin JCR Eurasia Rating tarafından verilen derecelendirme notları 29.04.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu BBB+(Trk)'den A-(Trk)'ye ve ulusal kısa vadeli notu da A-2(Trk)'den A-1(Trk)'ye revize edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934134
BIST
17:531.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:538,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0536
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:539,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:53479,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,39
|Açılış
|: 479,02
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TSPOR
|2,09
|85.236.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.754.224
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.184.882
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.293
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.484.533
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|61.721.917
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,66
|1.766.855.701
|% 3,69
|
|THYAO
|12,65
|1.235.818.262
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,61
|927.205.298
|% 2,98
|
|GARAN
|7,28
|920.201.179
|% -1,22
|
|PETKM
|6,89
|817.353.790
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,08
|350.327.968
|% -1,89
|
|GARAN
|7,28
|920.201.179
|% -1,22
|
|DOHOL
|3,00
|371.532.089
|% 1,35
|
|KRDMD
|7,61
|927.205.298
|% 2,98
|
|PETKM
|6,89
|817.353.790
|% 1,32
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2951
|8,3010
|% 0,65
|
|Euro
|9,9866
|9,9955
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4804
|11,5380
|% 0,36
|
|Frank
|9,0655
|9,1201
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2077
|2,2188
|% 0,66
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,43
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,80
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, KRDMD
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, KARTN
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
-
17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem