***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
24.05.2021 13:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TZV
fonunda borçlanma araçları bulunan İş Faktoring A.Ş'nin 15.10.2020 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim tarafından belirlenen ulusal uzun vadeli (TR)AA- ve ulusal kısa vadeli (TR)A1+ olan notları yeni sözleşme imzalanmış DRC Rating tarafından, 21.05.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu TR AA- ve ulusal kısa vadeli notu TR A-1 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937428
BIST
13:441.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:448,3893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:4410,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0060
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:44507,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 507,84
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:44
|TRILC
|42,90
|112.629.852
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.109.995
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.468.655
|% 9,96
|
|SANFM
|16,68
|6.903.933
|% 9,74
|
|SONME
|42,30
|13.156.193
|% 9,47
|
|DERHL
|8,12
|12.687.296
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.649.530
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,30
|24.650.636
|% -8,61
|
|JANTS
|81,75
|36.854.535
|% -7,10
|
|DOGUB
|5,21
|9.709.548
|% -6,46
|
|GARAN
|8,07
|712.464.444
|% -1,10
|
|ASELS
|15,53
|531.284.879
|% 2,51
|
|KOZAL
|128,60
|487.939.607
|% 0,16
|
|PETKM
|6,36
|400.301.919
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,99
|360.403.712
|% -0,50
|
|TSKB
|1,38
|139.333.140
|% 0,73
|
|GARAN
|8,07
|712.464.444
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,16
|170.716.775
|% 0,00
|
|KARSN
|4,72
|300.029.071
|% -2,48
|
|PETKM
|6,36
|400.301.919
|% -1,55
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3855
|8,3893
|% -0,31
|
|Euro
|10,2478
|10,2533
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,8250
|11,8843
|% -0,40
|
|Frank
|9,3168
|9,3729
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2311
|2,2422
|% -0,28
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,58
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|15,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,99
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,77
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,68
|67,68
|1,33
|