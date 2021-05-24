***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiAçıklamalarHKV fonunda borçlanma araçları bulunan İş Faktoring A.Ş'nin 15.10.2020 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim tarafından belirlenen ulusal uzun vadeli (TR)AA- ve ulusal kısa vadeli (TR)A1+ olan notları yeni sözleşme imzalanmış DRC Rating tarafından, 21.05.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu TR AA- ve ulusal kısa vadeli notu TR A-1 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937431BIST