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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

24.05.2021 13:55



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

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Açıklamalar

HLL fonunda borçlanma araçları bulunan İş Faktoring A.Ş'nin 15.10.2020 tarihinde SAHA Kurumsal Yönetim tarafından belirlenen ulusal uzun vadeli (TR)AA- ve ulusal kısa vadeli (TR)A1+ olan notları yeni sözleşme imzalanmış DRC Rating tarafından, 21.05.2021 tarihli raporla ulusal uzun vadeli notu TR AA- ve ulusal kısa vadeli notu TR A-1 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937432


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