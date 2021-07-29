***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
29.07.2021 14:21
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, fon portföyünde borçlanma aracı bulunan Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952537
BIST
14:231.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 26,00
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
14:238,4983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
14:2310,1297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0076
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
14:23499,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 499,30
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler14:21
|KTSKR
|20,02
|12.149.636
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.850.132
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.481.547
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|36.046.099
|% 9,47
|
|EDATA
|13,55
|114.891.211
|% 8,92
|
|MEGAP
|7,40
|62.661.982
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.661.982
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|YAYLA
|4,58
|157.538.066
|% -4,98
|
|EREGL
|20,04
|796.465.261
|% 6,99
|
|KRDMD
|7,86
|680.986.870
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|670.477.174
|% 0,73
|
|THYAO
|12,82
|442.648.196
|% 2,07
|
|PETKM
|5,64
|272.224.298
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,86
|680.986.870
|% 4,38
|
|GARAN
|8,26
|670.477.174
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,29
|178.043.414
|% 1,33
|
|KARSN
|4,15
|254.083.942
|% 1,97
|
|PEKGY
|0,98
|54.355.168
|% -1,01
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4943
|8,4984
|% -0,58
|
|Euro
|10,0985
|10,1070
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,8430
|11,9024
|% -0,07
|
|Frank
|9,3226
|9,3788
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2614
|2,2727
|% -0,49
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,83
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|20,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|17,90
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|8,66
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,10
|
|B. Petrol
|74,04
|74,04
|0,17
|