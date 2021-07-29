***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )TürkçeVarlık veya İhraççı Derecelendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, fon portföyünde borçlanma aracı bulunan Migros Ticaret A.Ş.'nin 'AA(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu en yüksek not olan 'AAA(tur)'a yükseltmiştir. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952535BIST