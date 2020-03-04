***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.03.2020 15:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824165
BIST
15:04112.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.195,68
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.717
En Düşük
110.678
15:046,0866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,0860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:046,7811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0448
|Açılış
|: 6,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:04321,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,50
|Açılış
|: 321,38
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|OZBAL
|2,07
|12.252.752
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.291.936
|% 14,84
|
|YKGYO
|3,14
|23.466.383
|% 12,95
|
|TKNSA
|9,03
|230.498.883
|% 11,90
|
|CRFSA
|7,61
|66.263.629
|% 10,77
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|AVGYO
|1,99
|118.658.910
|% -5,24
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|SAMAT
|2,25
|6.148.404
|% -5,06
|
|ASELS
|31,14
|1.059.112.906
|% 2,17
|
|THYAO
|11,96
|718.522.078
|% -2,13
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|GARAN
|10,49
|402.812.861
|% 2,94
|
|HALKB
|6,48
|300.652.841
|% -0,15
|
|KARSN
|1,94
|481.368.620
|% 2,11
|
|ODAS
|2,17
|245.166.304
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,59
|260.945.384
|% 1,17
|
|ADESE
|1,53
|150.672.417
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,50
|139.539.444
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7561
|7,7950
|% -0,46
|
|Frank
|6,3321
|6,3702
|% -0,44
|
|Riyal
|1,6154
|1,6235
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|9,99
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|30,18
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|14,60
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,29
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,55
|52,55
|0,69
|
Seans Raporu
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15:16DYOBY
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15:14XU030
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15:14
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15:14XU100
Endeks 112, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 150.00 milyon TL de