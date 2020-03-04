***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.03.2020 15:01
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824166
BIST
15:44112.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.573,17
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
15:446,0937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,1010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:446,7730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0529
|Açılış
|: 6,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:44322,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 1,99
|Açılış
|: 322,92
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,23
|26.307.535
|% 16,19
|
|OZBAL
|2,07
|12.535.692
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.391.108
|% 14,84
|
|GARFA
|4,76
|12.003.212
|% 13,88
|
|TKNSA
|9,07
|281.149.322
|% 12,39
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|BURVA
|14,55
|173.127
|% -5,46
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|UFUK
|4,05
|53.545
|% -4,71
|
|ASELS
|30,84
|1.168.808.764
|% 1,18
|
|THYAO
|11,97
|768.455.449
|% -2,05
|
|KARSN
|1,96
|491.598.422
|% 3,16
|
|GARAN
|10,57
|439.468.147
|% 3,73
|
|HALKB
|6,51
|311.348.934
|% 0,31
|
|KARSN
|1,96
|491.598.422
|% 3,16
|
|ODAS
|2,16
|257.511.198
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,60
|271.450.057
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,51
|155.744.271
|% 1,34
|
|ADESE
|1,54
|155.106.302
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7806
|7,8196
|% -0,15
|
|Frank
|6,3368
|6,3750
|% -0,37
|
|Riyal
|1,6190
|1,6272
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,82
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|34,99
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|16,93
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,26
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,92
|52,92
|1,06
|
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