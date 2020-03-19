***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
19.03.2020 12:55
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830663
BIST
13:3385.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 58,95
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
13:336,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,5380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5380
En Düşük
6,4647
13:337,0701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,0660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
13:33310,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,08
|Açılış
|: 310,80
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|437.532
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.612.335
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.106.200
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.617.946
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|496.290
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|646.710
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.067.816
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|13.755.824
|% -9,93
|
|TSPOR
|2,19
|118.988.030
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.402
|% -9,88
|
|ASELS
|21,50
|400.335.866
|% -1,10
|
|THYAO
|7,97
|360.217.827
|% 0,89
|
|GARAN
|8,02
|357.698.462
|% 0,25
|
|YKBNK
|1,97
|163.900.335
|% -0,51
|
|TSPOR
|2,19
|118.988.030
|% -9,88
|
|YKBNK
|1,97
|163.900.335
|% -0,51
|
|ODAS
|1,19
|77.661.367
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,77
|43.393.873
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,19
|118.988.030
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,10
|55.923.000
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4879
|7,5254
|% -0,34
|
|Frank
|6,6630
|6,7031
|% -0,05
|
|Riyal
|1,7345
|1,7432
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.480
|-6,47
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.058
|2.111
|-20,31
|
|Yarım
|995
|1.021
|-9,82
|
|Çeyrek
|499
|511
|-4,92
|
|Gümüş.Ons
|11,97
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,23
|26,23
|1,35
|