***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.04.2020 14:03
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839784
BIST
17:3598.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 714,33
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:356,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:357,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:35384,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 5,81
|Açılış
|: 384,03
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.563.203
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.276.831
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.515
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,64
|18.412.668
|% -6,29
|
|CEOEM
|3,29
|28.617.019
|% -6,00
|
|ATAGY
|3,81
|17.169.805
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|938.872.365
|% -1,10
|
|SASA
|8,74
|594.887.690
|% 5,17
|
|ECILC
|4,70
|556.835.710
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.302.581
|% 9,93
|
|ASELS
|26,94
|395.987.298
|% -0,07
|
|DOHOL
|1,81
|294.531.713
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,65
|358.336.367
|% 4,33
|
|KARSN
|1,58
|205.255.579
|% 4,64
|
|YKBNK
|2,01
|262.238.375
|% 1,01
|
|ECILC
|4,70
|556.835.710
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5944
|8,6375
|% 0,53
|
|Frank
|7,1796
|7,2229
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,43
|
|Altın Gr.
|384
|384
|6,19
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.525
|41,50
|
|Tam
|2.531
|2.591
|42,50
|
|Yarım
|1.233
|1.265
|20,70
|
|Çeyrek
|618
|633
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|21,13
|21,13
|1,80
|
Seans Raporu
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 477, 16 artarak (% 0.41 ) 116, 007
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17:49XU100
Endeks 98, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 10, 855.00 milyon TL de
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17:48PETUN
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 319, 232 adet işlem
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17:47DEVA
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 298, 714 adet işlem
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17:45ARENA
Yüzde 5.70 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 684, 944 adet işlem