***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
11.05.2020 13:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 28.05.2020 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 20.07.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844068
BIST
15:3098.074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 229,04
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:307,0858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:307,6657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:30387,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 387,96
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.184.676
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.706
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.678.657
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.289.176
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.560.290
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,85
|12.580.013
|% -7,47
|
|ANELE
|3,39
|9.848.104
|% -6,09
|
|IHGZT
|3,54
|9.759.682
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|ECILC
|4,90
|413.670.631
|% 9,13
|
|GARAN
|7,81
|403.567.584
|% -0,64
|
|MGROS
|31,00
|385.118.767
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,37
|496.006.259
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,15
|197.229.243
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|565.115.634
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|198.727.459
|% 1,90
|
|ISGYO
|1,59
|149.926.411
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6937
|8,7373
|% -0,80
|
|Frank
|7,2551
|7,2988
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8796
|1,8890
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,96
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.549
|-20,10
|
|Tam
|2.572
|2.615
|-20,70
|
|Yarım
|1.255
|1.278
|-10,10
|
|Çeyrek
|626
|639
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,55
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|0,30
|