***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
25.06.2020 14:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852821
BIST
17:01114.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -350,33
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
17:016,8537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
17:017,7015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
17:01388,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 388,47
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|258.499.551
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|34.014.384
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.920.739
|% 9,88
|
|VKFYO
|2,49
|14.312.572
|% 9,85
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.127.070
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,09
|82.848.509
|% -8,07
|
|GUSGR
|4,39
|1.043.556.839
|% -6,60
|
|GARAN
|8,20
|894.509.708
|% 0,12
|
|HALKB
|6,32
|831.925.691
|% 3,10
|
|ODAS
|2,32
|806.623.167
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,04
|742.936.851
|% -3,18
|
|CEMAS
|1,49
|623.562.088
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,93
|346.963.129
|% 4,49
|
|ODAS
|2,32
|806.623.167
|% 4,98
|
|EKGYO
|1,89
|521.156.794
|% -0,53
|
|KRDMD
|3,04
|742.936.851
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4863
|8,5289
|% 0,01
|
|Frank
|7,1985
|7,2419
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,83
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,40
|
|Tam
|2.592
|2.605
|4,40
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:12GUSGR
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 348, 665 adet işlem
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17:10GUBRF
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17:08XU100
Endeks 114, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 15, 221.00 milyon TL de
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17:06RTALB
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 397, 140 adet işlem
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, PGSUS, KOZAA