***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.07.2020 13:35
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 20.07.2020 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 01.09.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858853
BIST
14:54113.025
En Yüksek
|Değişim
|: -2,39%
|| -2.768,62
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:546,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:547,7537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:54398,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 398,78
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.712.403
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.188.381
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.097.766
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.788.161
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.027.466
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.602.085
|% -9,86
|
|DYOBY
|6,01
|17.134.346
|% -9,35
|
|EKGYO
|2,04
|1.055.244.867
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,54
|818.747.826
|% -1,94
|
|GARAN
|7,73
|773.701.526
|% -2,28
|
|SISE
|6,21
|749.386.866
|% -2,66
|
|THYAO
|11,49
|606.791.173
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,04
|1.055.244.867
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,54
|818.747.826
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,44
|431.614.795
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,55
|258.580.848
|% -7,74
|
|TSKB
|1,20
|195.093.719
|% -4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6326
|8,6759
|% 0,08
|
|Frank
|7,2609
|7,3046
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,44
|