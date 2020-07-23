***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.07.2020 17:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861434
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0113
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:05415,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,26
|Açılış
|: 415,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6939
|8,7375
|% -0,07
|
|Frank
|7,3670
|7,4113
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|19,24
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.724
|26,50
|
|Tam
|2.782
|2.795
|27,20
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,30
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,39
|
Seans Raporu
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17:58TSPOR
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17:53
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