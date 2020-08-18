***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.08.2020 10:13
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 01.09.2020 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 12.10.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869636
BIST
10:181.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.091
En Düşük
1.084
10:187,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
10:188,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
10:18475,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,47
|Açılış
|: 475,30
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,56
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ISBTR
|43.340,00
|43.340
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|42.175
|% 9,99
|
|FADE
|5,62
|19.847.513
|% 9,98
|
|VKFYO
|10,61
|2.082.064
|% 9,95
|
|BURVA
|66,35
|1.152.300
|% 9,94
|
|RALYH
|13,05
|7.288.628
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|1.511.889
|% -10,00
|
|TACTR
|5,00
|57.570
|% -6,89
|
|MSGYO
|3,29
|3.459.094
|% -6,80
|
|QNBFB
|71,10
|1.826.840
|% -6,39
|
|GARAN
|7,01
|173.827.865
|% 0,72
|
|RTALB
|55,75
|143.857.272
|% 7,21
|
|ASELS
|17,79
|76.548.275
|% -0,28
|
|BIMAS
|67,35
|60.992.566
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,92
|58.828.975
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,92
|58.828.975
|% -0,52
|
|GARAN
|7,01
|173.827.865
|% 0,72
|
|KRDMD
|2,84
|48.359.638
|% -0,35
|
|TSKB
|1,10
|13.210.428
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,12
|24.543.885
|% 0,95
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3908
|7,3951
|% 0,15
|
|Euro
|8,7888
|8,7945
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7552
|% 0,73
|
|Frank
|8,1424
|8,1914
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,27
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|16,96
|
|Altın Gr.
|475
|476
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,04
|28,08
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,14
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|-0,14
|