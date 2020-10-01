***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.10.2020 11:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 12.10.2020 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 23.11.2020 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877719
BIST
12:401.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:407,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7423
En Düşük
7,6335
12:409,0967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0405
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0967
En Düşük
8,9695
12:40471,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,35
|Açılış
|: 471,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:40
|MERKO
|13,20
|113.692.118
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.973.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|102.906.226
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|125.322.587
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.601.179
|% -9,99
|
|SISE
|7,20
|1.396.757.083
|% -1,64
|
|ASELS
|19,49
|783.968.505
|% 0,88
|
|GARAN
|7,12
|665.823.581
|% 0,28
|
|AVOD
|7,30
|439.229.720
|% 6,73
|
|TURSG
|5,92
|432.581.142
|% 4,23
|
|SISE
|7,20
|1.396.757.083
|% -1,64
|
|GARAN
|7,12
|665.823.581
|% 0,28
|
|KRDMD
|3,38
|286.739.376
|% -0,29
|
|PENGD
|4,86
|385.957.243
|% 2,10
|
|TURSG
|5,92
|432.581.142
|% 4,23
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7357
|% 0,19
|
|Euro
|9,0790
|9,0967
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,8958
|9,9454
|% -0,30
|
|Frank
|8,3896
|8,4402
|% 0,71
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,39
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,46
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|-1,24
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-0,59
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|