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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

05.11.2020 11:33
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcı Bilgi Formu EK'te sunulmuştur. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886308


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:571.181
Değişim :  1,11% |  12,94
Açılış :  1.173  
Önceki Kapanış :  1.168  
En Yüksek
1.181 En Düşük
1.170
BIST En Aktif Hisseler12:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 3,41 4.855.073 % 10,00  
BLCYT 6,60 8.798.829 % 10,00  
DITAS 30,60 2.133.094 % 9,99  
PKENT 786,40 71.566 % 9,97  
EMNIS 18,45 345.045 % 9,95  
daha fazla
12:57 Alış Satış %  
Dolar 8,4522 8,4592 % 0,45  
Euro 9,9798 9,9887 % 1,10  
Sterlin 11,0035 11,0587 % 0,93  
Frank 9,2888 9,3448 % 1,05  
Riyal 2,2497 2,2610 % 0,50  
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12:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 12,26  
Altın Gr. 522 522 5,89  
Cumhuriyet 3.456 3.508 20,00  
Tam 3.440 3.527 19,34  
Yarım 1.663 1.706 9,36  
Çeyrek 834 853 4,67  
Gümüş.Ons 24,48 24,51 0,60  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,20  
B. Petrol 41,11 41,11 -0,11  
Seans Raporu 12:57
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