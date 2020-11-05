***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.11.2020 11:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu EK'te sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886308
BIST
12:571.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.181
En Düşük
1.170
12:578,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:579,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1089
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9989
En Düşük
9,8472
12:57521,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,14
|Açılış
|: 521,99
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EUHOL
|3,41
|4.855.073
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|8.798.829
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|2.133.094
|% 9,99
|
|PKENT
|786,40
|71.566
|% 9,97
|
|EMNIS
|18,45
|345.045
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|2.798.658
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|4.377.847
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|1.366.252
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.211.065
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|706.174
|% -9,98
|
|PETKM
|4,34
|519.168.987
|% 1,88
|
|SISE
|6,58
|517.952.930
|% 1,70
|
|GARAN
|6,96
|509.005.566
|% 0,43
|
|EGEEN
|1.242,70
|445.198.947
|% 1,61
|
|TSKB
|2,11
|376.625.364
|% 1,93
|
|SKBNK
|1,79
|370.596.113
|% 5,29
|
|TSKB
|2,11
|376.625.364
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,80
|254.301.005
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,55
|358.420.419
|% 3,24
|
|ALBRK
|1,70
|218.049.758
|% 3,66
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4522
|8,4592
|% 0,45
|
|Euro
|9,9798
|9,9887
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,0035
|11,0587
|% 0,93
|
|Frank
|9,2888
|9,3448
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2497
|2,2610
|% 0,50
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|12,26
|
|Altın Gr.
|522
|522
|5,89
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|20,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|19,34
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|9,36
|
|Çeyrek
|834
|853
|4,67
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,20
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|-0,11
|