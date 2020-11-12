***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.11.2020 10:34
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 23.11.2020 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 12.01.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888061
BIST
11:121.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:127,8393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:129,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:12472,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,64
|Açılış
|: 472,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:12
|BFREN
|1.145,80
|40.646.772
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.573.047
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.962.887
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|5.007.208
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.695.611.127
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,92
|957.731.998
|% 4,29
|
|KRDMD
|4,15
|815.900.319
|% 4,80
|
|THYAO
|11,91
|791.717.609
|% 1,10
|
|AKBNK
|6,36
|791.250.751
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,92
|957.731.998
|% 4,29
|
|GARAN
|8,66
|2.695.611.127
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,15
|815.900.319
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,93
|330.487.039
|% 1,58
|
|AKBNK
|6,36
|791.250.751
|% 2,25
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8274
|7,8393
|% 0,57
|
|Euro
|9,2189
|9,2466
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,3419
|10,3938
|% 0,74
|
|Frank
|8,5622
|8,6138
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0915
|2,1019
|% 0,97
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,74
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|43,87
|43,87
|0,08
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, ASELS
-
11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.83 ) 1, 168
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, BMELK, OSMEN, TKURU, EMNIS, DOAS, MARKA, BFREN
-
11:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, BALAT, CASA, KSTUR
-
11:22
MARKA, OSMEN, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında