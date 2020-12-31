***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
31.12.2020 14:08
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 12.01.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 15.03.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896030
BIST
15:251.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:257,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:259,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:25451,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,38
|Açılış
|: 451,84
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:23
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.963.646
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.785.502
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,50
|2.463.074.425
|% 2,91
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.785.502
|% -9,95
|
|SISE
|7,35
|1.189.780.242
|% 0,96
|
|GARAN
|10,33
|856.264.931
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|580.336.390
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|580.336.390
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.189.780.242
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|283.464.167
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,52
|270.257.013
|% 9,09
|
|TSKB
|1,79
|197.408.376
|% -0,56
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4265
|7,4356
|% 0,71
|
|Euro
|9,1120
|9,1269
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,1037
|10,1543
|% 0,79
|
|Frank
|8,3876
|8,4382
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% 0,49
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|0,16
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.988
|3.066
|45,36
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|21,94
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,51
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.26 ) 1, 638
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, ARZUM, SISE
-
15:37XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 807.00 milyon TL de
-
15:35BRSAN
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 969, 554 adet işlem
-
15:34NUHCM
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 794 adet işlem