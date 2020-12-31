***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarPlanlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 12.01.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 15.03.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896030BIST