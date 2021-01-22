***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.01.2021 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903871
BIST
15:131.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -18,88
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:137,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:139,0238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:13440,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,52
|Açılış
|: 440,64
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:13
|MAALT
|210,10
|34.474.590
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.283.422
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.526.573
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.553.223
|% 9,97
|
|RAYSG
|17,34
|16.983.858
|% 9,96
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,73
|1.326.561.337
|% -2,89
|
|KARSN
|4,72
|980.793.539
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,40
|866.492.717
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,94
|635.946.878
|% -2,25
|
|HLGYO
|4,12
|622.192.312
|% 6,46
|
|TSKB
|2,01
|506.554.640
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,47
|587.233.271
|% -1,59
|
|KARSN
|4,72
|980.793.539
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,48
|259.771.500
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,57
|249.844.225
|% -1,26
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4084
|7,4117
|% 0,59
|
|Euro
|9,0188
|9,0238
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0983
|10,1489
|% 0,07
|
|Frank
|8,3381
|8,3884
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9689
|1,9787
|% 0,54
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-19,53
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|-15,00
|
|Tam
|2.906
|2.980
|-12,49
|
|Yarım
|1.405
|1.441
|-6,04
|
|Çeyrek
|705
|721
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-1,26
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:26ERSU
Yüzde -6.71 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 216, 928 adet işlem
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15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 71 kaybederek (% -1.48 ) 1, 641
-
15:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, KARSN
-
15:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GLBMD, MAALT
-
15:23XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 26 altında . İşlem hacmi 18, 007.00 milyon TL de