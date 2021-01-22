***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.01.2021 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903872
BIST
15:141.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -18,59
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:147,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:149,0257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:14440,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,52
|Açılış
|: 440,64
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:14
|OZRDN
|12,87
|17.066.965
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.465.349
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.493.079
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.635.665
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.283.422
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,73
|1.333.413.654
|% -2,89
|
|KARSN
|4,70
|987.217.618
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,70
|872.592.834
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,95
|636.411.351
|% -2,11
|
|HLGYO
|4,12
|624.706.413
|% 6,46
|
|TSKB
|2,01
|556.953.326
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,48
|600.516.447
|% -1,20
|
|KARSN
|4,70
|987.217.618
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,48
|263.944.963
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,58
|250.107.981
|% -0,63
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4075
|7,4139
|% 0,62
|
|Euro
|9,0164
|9,0257
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0963
|10,1469
|% 0,05
|
|Frank
|8,3385
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,55
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,43
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.904
|2.978
|-14,50
|
|Yarım
|1.404
|1.440
|-7,02
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|-1,38
|
Seans Raporu
15:14
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15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 03 kaybederek (% -1.39 ) 1, 354
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15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, HATEK, UMPAS, SEKUR, AYCES, GLBMD, OZRDN, MAALT, BTCIM, RAYSG
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15:28
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