***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
22.01.2021 13:36
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903876
BIST
14:531.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,52
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:537,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:539,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0487
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:53440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,03
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:51
|OZRDN
|12,87
|16.698.145
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.450.219
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.251.506
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.249.469.761
|% -2,99
|
|KARSN
|4,72
|900.963.985
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,50
|836.716.143
|% 1,06
|
|KRDMD
|6,95
|614.824.312
|% -2,11
|
|HLGYO
|4,10
|608.508.838
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,46
|556.378.924
|% -1,99
|
|TSKB
|1,98
|421.409.680
|% 2,06
|
|KARSN
|4,72
|900.963.985
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,49
|230.701.936
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,58
|248.471.298
|% -0,63
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4049
|7,4075
|% 0,54
|
|Euro
|9,0232
|9,0276
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 0,01
|
|Frank
|8,3349
|8,3851
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9671
|1,9770
|% 0,45
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,82
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-12,99
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,29
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,14
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-1,32
|