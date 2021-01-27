***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.01.2021 15:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904806
BIST
16:221.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -40,17
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:227,4040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0601
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4052
En Düşük
7,3418
16:228,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:22437,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,71
|Açılış
|: 437,57
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KONTR
|48,46
|204.034.018
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.294.938
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.799.567
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.168.650
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|GARAN
|9,28
|1.289.128.339
|% -2,52
|
|KRDMD
|6,81
|1.070.465.565
|% -1,30
|
|KOZAL
|116,10
|949.628.203
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|675.106.500
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,48
|422.998.568
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|331.497.460
|% -5,92
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4015
|7,4040
|% 0,82
|
|Euro
|8,9629
|8,9654
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1447
|% 0,35
|
|Frank
|8,2875
|8,3374
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% 0,63
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,04
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:32DOKTA
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 970 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 46 kaybederek (% -2.47 ) 1, 319
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, TACTR, INTEM, VAKFN, GLRYH, BTCIM, COSMO, SEKUR
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, MERIT, UZERB, AVHOL, YAPRK, SONME, SNKRN
-
16:31
LUKSK, TACTR, VERTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında