***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.01.2021 15:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904807
BIST
16:221.496
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -40,14
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:227,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0641
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4080
En Düşük
7,3418
16:228,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:22438,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,03
|Açılış
|: 438,14
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KONTR
|48,46
|204.034.018
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.294.938
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.799.567
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.168.650
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.780.652
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|GARAN
|9,28
|1.289.128.339
|% -2,52
|
|KRDMD
|6,81
|1.070.465.565
|% -1,30
|
|KOZAL
|116,10
|949.628.203
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,46
|1.467.816.899
|% -3,15
|
|ODAS
|3,99
|1.656.362.455
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|675.106.500
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,48
|422.998.568
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|331.497.460
|% -5,92
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4050
|7,4080
|% 0,87
|
|Euro
|8,9662
|8,9712
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1474
|% 0,38
|
|Frank
|8,2873
|8,3373
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9642
|1,9741
|% 0,63
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,42
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-12,95
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-6,26
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,13
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|0,03
|