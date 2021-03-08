***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.03.2021 13:20
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 15.03.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 26.04.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915862
BIST
14:341.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:347,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1202
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:349,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:34415,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,45
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FADE
|11,55
|73.464.048
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.256.951
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|67.276
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,20
|937.465.672
|% 2,56
|
|THYAO
|14,77
|854.514.434
|% -0,07
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|385.969.626
|% -1,63
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|510.685.121
|% -0,47
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6499
|7,6522
|% 1,60
|
|Euro
|9,0871
|9,0947
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5544
|10,6073
|% 1,50
|
|Frank
|8,1658
|8,2150
|% 1,34
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% 1,57
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,03
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|