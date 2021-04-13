***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.04.2021 16:50
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 26.04.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 20.05.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927498
BIST
17:181.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,85
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:188,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:189,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0156
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:18456,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,53
|Açılış
|: 456,58
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ALCAR
|369,60
|88.131.145
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.642.477
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.195.631
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.625.616
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.686.297
|% 9,97
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.568.135
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,41
|729.889.885
|% 0,95
|
|FENER
|32,66
|618.573.898
|% 4,35
|
|THYAO
|11,74
|617.837.992
|% -1,92
|
|EKGYO
|1,78
|525.785.701
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|478.311.876
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|299.924.397
|% -4,48
|
|GARAN
|6,70
|1.089.810.792
|% 1,21
|
|EREGL
|17,27
|1.846.530.054
|% 5,30
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1448
|8,1498
|% 0,00
|
|Euro
|9,7252
|9,7323
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1636
|11,2196
|% -0,03
|
|Frank
|8,8000
|8,8531
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1660
|2,1768
|% -0,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|9,53
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,14
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,81
|