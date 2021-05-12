***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
12.05.2021 12:02
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 20.05.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 21.06.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936358
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3522
En Düşük
8,2733
12:3510,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1327
En Düşük
10,0522
12:35491,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,47
|Açılış
|: 491,61
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
492,30
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3347
|8,3390
|% 0,71
|
|Euro
|10,1167
|10,1210
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,7371
|11,7960
|% 0,55
|
|Frank
|9,1780
|9,2333
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2142
|2,2253
|% 0,61
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-1,96
|
|Altın Gr.
|491
|491
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,90
|68,90
|0,35
|