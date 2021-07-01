***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.07.2021 09:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945333
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
0
En Düşük
0
18:058,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,3222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05497,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,10
|Açılış
|: 497,27
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|OZRDN
|10,36
|23.333.239
|% 0,00
|
|YKSLN
|4,94
|3.851.024
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,15
|8.995.247
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|474.876.551
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,76
|10.208.257
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6923
|8,6963
|% -0,03
|
|Euro
|10,3142
|10,3222
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9770
|12,0370
|% -0,17
|
|Frank
|9,3585
|9,4149
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3124
|2,3239
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,36
|
|Altın Gr.
|498
|499
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,20
|