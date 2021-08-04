***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
04.08.2021 13:33
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 02.08.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 06.09.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954653
BIST
14:531.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,84
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
14:538,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0399
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
14:5310,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0478
|Açılış
|: 10,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0419
En Düşük
9,9509
14:53493,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,83
|Açılış
|: 493,88
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
494,05
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler14:53
|ISGSY
|10,67
|34.457.132
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.321.203
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.366.258
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.481.989
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|157.914.125
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|49.764.298
|% -5,26
|
|CRFSA
|38,98
|4.709.236
|% -3,51
|
|KRTEK
|8,43
|36.967.690
|% -3,33
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,03
|1.357.919.074
|% 1,92
|
|THYAO
|12,73
|487.572.519
|% 0,79
|
|AKBNK
|5,40
|423.308.373
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,91
|422.049.340
|% 1,54
|
|SISE
|7,82
|308.248.490
|% 0,39
|
|GARAN
|9,03
|1.357.919.074
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,46
|228.223.354
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,36
|125.360.506
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,40
|423.308.373
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|110.140.892
|% 1,11
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4415
|8,4448
|% 0,47
|
|Euro
|10,0180
|10,0274
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,7280
|11,7868
|% 0,62
|
|Frank
|9,3010
|9,3571
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2453
|2,2566
|% 0,52
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,62
|
|Altın Gr.
|493
|494
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|11,00
|
|Tam
|3.255
|3.338
|11,98
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|5,79
|
|Çeyrek
|789
|807
|2,89
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|-0,72
|