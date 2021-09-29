***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
29.09.2021 11:48
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi daha önce 04.10.2021 olarak açıklanmış olup, Covid-19 salgınının da etkisiyle yurtdışı hesap açılışlarının henüz tamamlanmamış olması sebebiyle 08.11.2021 olarak güncellenmiştir. Bu tarihin değişmesi halinde tekrar duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965682
BIST
13:351.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,08
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:358,8583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:3510,3393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:35496,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,50
|Açılış
|: 496,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:35
|MANAS
|17,29
|20.670.128
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.297.582
|% 9,90
|
|ATAGY
|3,93
|3.797.023
|% 9,78
|
|EUYO
|3,71
|6.799.759
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|KTSKR
|41,04
|112.156.240
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|530.218
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.158.101
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GEDIK
|7,48
|43.665.807
|% -7,43
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|KOZAL
|97,45
|333.974.281
|% 3,29
|
|TUPRS
|112,30
|266.126.550
|% -0,53
|
|ORCAY
|18,50
|257.760.564
|% -2,89
|
|GARAN
|8,96
|550.661.461
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|130.583.014
|% 1,28
|
|THYAO
|13,84
|643.694.556
|% 0,44
|
|PEKGY
|0,96
|36.683.796
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|42.505.190
|% 1,69
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8564
|8,8583
|% -0,14
|
|Euro
|10,3312
|10,3393
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9435
|12,0034
|% -0,19
|
|Frank
|9,5010
|9,5583
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3543
|2,3661
|% -0,09
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,62
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.338
|13,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|17,77
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|8,60
|
|Çeyrek
|794
|812
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|-0,54
|