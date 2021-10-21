***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.10.2021 16:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Planlanan katılma payı satış başlangıç tarihi önce 08.11.2021 olarak açıklanmış olup, 25.10.2021 olarak güncellenmiştir.
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Türkiye sermaye piyasalarında yatırım fonu ürün çeşitliliğini sağlama vizyonumuz kapsamında kurduğumuz Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu (Fon) portföyüne, S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Endeksi içerisinde hisse senetleri yer alan 7 farklı ülkede yatırım gerçekleştirecektir. Bu ülkelerin pek çoğunda Türkiye'de kurulu yatırım fonları daha önce işlem gerçekleştirmediğinden, Fon portföyüne yapılacak işlemlerde operasyonel zorluklar yaşanabileceğini öngörmekteyiz.
Bu kapsamda, yatırımcıların faydası düşünülerek Fon katılma paylarının ihraç tarihi olarak açıkladığımız 25 Ekim 2021 tarihi itibariyle Fon katılma payları TEFAS platformunda işlem görmeye başlamayacak olup, bir süre Kurucu olarak Fon'a tahsis edeceğimiz avans ile işlemler gerçekleştirilecektir. İlgili piyasaların işleyişleri ve operasyonlarında yaşanabilecek sorunların taraflarca görülmesi ve çözümlenmesi sonrasında Fon katılma payları KAP'ta yeniden ilan edilecek tarih itibariyle TEFAS platformunda işlem görmeye başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971701
BIST
17:541.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,93
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|: 1.433
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 541,73
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544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler17:52
|DOBUR
|37,40
|11.171.603
|% 10,00
|
|EDIP
|3,92
|51.531.809
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.135.140
|% 9,62
|
|OLMK
|7,68
|9.544.755
|% 9,09
|
|MZHLD
|32,68
|866.940
|% 8,14
|
|FADE
|8,60
|321.912.936
|% -9,95
|
|YEOTK
|59,75
|195.790.384
|% -9,88
|
|ERSU
|4,57
|77.736.351
|% -9,86
|
|MERIT
|26,40
|32.112.693
|% -9,84
|
|GARFA
|13,69
|5.080.236
|% -8,12
|
|GARAN
|9,03
|4.033.663.449
|% -0,88
|
|FROTO
|189,90
|1.729.821.778
|% 7,41
|
|THYAO
|13,96
|1.391.026.982
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,48
|1.292.630.414
|% 0,81
|
|SASA
|27,60
|1.126.229.658
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,48
|1.292.630.414
|% 0,81
|
|GARAN
|9,03
|4.033.663.449
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,93
|722.403.508
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,25
|1.104.551.992
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,31
|770.508.817
|% 0,19
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4537
|9,4576
|% 2,67
|
|Euro
|11,0175
|11,0221
|% 2,53
|
|Sterlin
|13,0402
|13,1056
|% 2,72
|
|Frank
|10,2702
|10,3321
|% 2,88
|
|Riyal
|2,5154
|2,5280
|% 2,74
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,44
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,19
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,16
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|-1,27
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