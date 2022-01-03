***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
03.01.2022 14:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987988
BIST
15:301.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 51,88
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:3013,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0281
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:3015,0527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0536
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:30768,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -11,20
|Açılış
|: 767,81
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:28
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1978
|13,2352
|% -0,15
|
|Euro
|14,9757
|15,0391
|% -0,44
|
|Sterlin
|17,6918
|17,7805
|% -1,01
|
|Frank
|14,3388
|14,4252
|% -0,91
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% -0,85
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|