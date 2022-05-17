***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.05.2022 15:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030855
BIST
16:362.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,43
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3615,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0780
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3616,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0810
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:36931,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,63
|Açılış
|: 931,61
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ORCAY
|21,90
|132.531.397
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.504.931
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.931.396
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.801.396
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.345.314
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,73
|16.038.244
|% -9,47
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,20
|4.641.423
|% -6,92
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,40
|3.652.599
|% -6,22
|
|THYAO
|42,26
|3.902.178.944
|% 0,43
|
|SISE
|19,96
|1.878.789.930
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.551.899.928
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,32
|1.240.050.376
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,43
|1.151.997.575
|% 0,05
|
|YKBNK
|4,32
|1.240.050.376
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,62
|616.864.158
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.111.179.204
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|160.967.448
|% 0,00
|
|GARAN
|15,00
|1.551.899.928
|% 0,20
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9705
|15,9797
|% 0,49
|
|Euro
|16,8297
|16,8382
|% 0,48
|
|Sterlin
|19,7596
|19,8587
|% -0,28
|
|Frank
|15,9587
|16,0549
|% 0,09
|
|Riyal
|4,2459
|4,2671
|% 0,42
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,35
|
|Altın Gr.
|931
|931
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,00
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:48EPLAS
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 494 adet işlem
-
16:47SMRTG
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 611 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, KRDMD
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 94 kaybederek (% -0.32 ) 2, 134
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, GSRAY, IMASM, ORCAY, LIDFA