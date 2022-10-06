***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
06.10.2022 14:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Yatımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068045
BIST
16:363.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 16,67
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:3618,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:3618,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0685
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:361.017,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.017,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:36
|CEMTS
|38,20
|229.002.056
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.405.152.137
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.431
|% 9,92
|
|KRONT
|53,60
|70.296.418
|% 9,88
|
|ELITE
|30,16
|55.711.310
|% 9,20
|
|INFO
|8,69
|130.218.157
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.921.984
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,25
|4.217.670.418
|% -0,53
|
|SASA
|87,15
|3.644.152.659
|% 2,29
|
|SISE
|29,88
|3.006.657.386
|% 1,43
|
|ASELS
|31,68
|2.468.066.241
|% 0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.656.961.550
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|1.656.961.550
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,15
|1.402.853.042
|% 0,12
|
|ODAS
|7,48
|963.824.613
|% 2,89
|
|AKBNK
|12,81
|1.623.297.366
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,34
|928.893.007
|% -0,12
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5912
|% 0,04
|
|Euro
|18,1114
|18,1192
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,6395
|20,7430
|% -0,13
|
|Frank
|18,6613
|18,7737
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-14,80
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.898
|-41,00
|
|Tam
|6.832
|6.887
|-44,00
|
|Yarım
|3.329
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|1,72
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:52ORGE
Yüzde 7.37 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 247, 098 adet işlem
-
16:51ORGE
Yüzde 7.95 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 240, 142 adet işlem
-
16:50ULUUN
Yüzde 5.78 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 842, 268 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 3, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 50, 492.00 milyon TL de
-
16:47ADESE
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 148, 276 adet işlem