***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarih ve E-12233903-350.03-20430 numaralı yazısı ile KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Faaliyet yetki belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022645BIST