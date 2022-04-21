***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 13:40
***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2022 tarih ve E-12233903-350.03-20430 numaralı yazısı ile KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Faaliyet yetki belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022645
BIST
13:412.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 28,22
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
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2.555
En Düşük
2.531
13:4114,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
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14,6974
En Düşük
14,6564
13:4116,0399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1080
|Açılış
|: 16,0200
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|Önceki Kapanış
|: 15,9100
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16,0718
En Düşük
15,8826
13:41918,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,25
|Açılış
|: 918,53
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|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
916,94
BIST En Aktif Hisseler13:39
|SMART
|6,27
|22.570.690
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.688.245
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.590.228
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.455.877.141
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,80
|110.217.443
|% 8,03
|
|MMCAS
|3,06
|620.117
|% -7,55
|
|HUNER
|3,14
|113.391.221
|% -6,82
|
|YKSLN
|8,95
|33.311.626
|% -3,76
|
|PNLSN
|11,69
|17.437.132
|% -3,15
|
|MANAS
|26,52
|54.109.979
|% -3,14
|
|THYAO
|39,72
|2.742.848.110
|% 2,21
|
|EKGYO
|3,15
|2.455.877.141
|% 8,25
|
|GARAN
|14,44
|1.844.482.111
|% 1,76
|
|ASELS
|28,24
|1.285.774.281
|% 1,36
|
|KRDMD
|16,33
|1.200.923.759
|% 0,80
|
|EKGYO
|3,15
|2.455.877.141
|% 8,25
|
|ODAS
|2,57
|500.357.389
|% -1,53
|
|VAKBN
|4,65
|817.696.016
|% 5,68
|
|YKBNK
|5,35
|943.067.522
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,89
|510.060.181
|% 1,30
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6895
|14,6942
|% 0,16
|
|Euro
|16,0207
|16,0514
|% 0,75
|
|Sterlin
|19,1534
|19,2494
|% 0,20
|
|Frank
|15,4321
|15,5251
|% 0,17
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,10
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,98
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.103
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.076
|6.227
|-2,32
|
|Yarım
|2.937
|3.012
|-1,12
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,18
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,58
|