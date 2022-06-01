***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21949 sayılı yazısı ile aşağıdaki şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir:KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033944BIST