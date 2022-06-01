***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.06.2022 16:47
***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 27.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21949 sayılı yazısı ile aşağıdaki şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir:
KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon KIG Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033944
BIST
16:512.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 30,45
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:5116,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0452
|Açılış
|: 16,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:5117,6184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:51974,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,39
|Açılış
|: 974,78
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PENTA
|496,60
|81.181.966
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.116.725
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.865.259
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|AVTUR
|2,17
|2.268.555
|% -6,06
|
|MEPET
|3,31
|22.518.506
|% -5,70
|
|SUNTK
|23,62
|35.408.630
|% -4,53
|
|ALMAD
|2,85
|2.039.042
|% -4,36
|
|KOZAL
|205,40
|1.189.659.585
|% 4,16
|
|EKGYO
|2,83
|983.131.600
|% -1,39
|
|TTKOM
|9,95
|590.862.366
|% 2,05
|
|AKSEN
|23,00
|353.547.428
|% 8,90
|
|HALKB
|5,81
|325.711.701
|% 0,35
|
|ODAS
|2,80
|166.241.953
|% 1,82
|
|IHLGM
|0,78
|36.821.594
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,16
|46.494.180
|% 2,86
|
|PEKGY
|1,20
|24.918.305
|% 3,45
|
|PSGYO
|12,96
|252.338.239
|% -10,00
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4282
|16,4406
|% 0,28
|
|Euro
|17,5882
|17,6184
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,5565
|20,6596
|% -0,28
|
|Frank
|17,0385
|17,1412
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3688
|4,3907
|% 0,16
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|9,03
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.469
|6.632
|29,07
|
|Yarım
|3.126
|3.208
|14,06
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|7,03
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,21
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,68
|
Seans Raporu
16:51
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 34 artarak (% 1.14 ) 2, 870
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17:06XU100
Endeks 2, 580 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 33, 814.00 milyon TL de
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17:05CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 709, 007 adet işlem
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17:04OZRDN
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.91 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 311 adet işlem
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17:03DARDL
Yüzde 7.55 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 214, 464 adet işlem