***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Merkez Adresi Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:5, Sarıyer/İstanbulİnternet Adresi www.kigportfoy.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@kigportfoy.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksReşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:5, Sarıyer/İstanbul 212 401 33 43 850 221 46 22Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoYEŞİM GEZEN DİREKTÖR 03.01.2022 549 570 98 33 yesim.gezen@kigportfoy.com.tr DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 203885/308491Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri(portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, v.b.)Şirketin Süresi süresizFaaliyet Durumu aktifSunulan Yan Hizmetler Genel yatırım tavsiyesi sunulmasıYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıPORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 19.04.2022 PYŞ/PY.62/577Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8000000 TRY 100TOPLAM TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAYLİN ARİFE ÇUBUKÇU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırTANJU GÜNEL Erkek