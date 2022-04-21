***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 12:49
***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:5, Sarıyer/İstanbul
İnternet Adresi www.kigportfoy.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@kigportfoy.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Reşitpaşa Mah, Eski Büyükdere Cd. No:2, Kat:5, Sarıyer/İstanbul 212 401 33 43 850 221 46 22
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YEŞİM GEZEN DİREKTÖR 03.01.2022 549 570 98 33 yesim.gezen@kigportfoy.com.tr DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 203885/308491
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri(portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, v.b.)
Şirketin Süresi süresiz
Faaliyet Durumu aktif
Sunulan Yan Hizmetler Genel yatırım tavsiyesi sunulması
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ 19.04.2022 PYŞ/PY.62/577
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 20.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 8000000 TRY 100
TOPLAM TRY
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AYLİN ARİFE ÇUBUKÇU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 16.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
TANJU GÜNEL Erkek