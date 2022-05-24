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***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2022 11:31
***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 23.05.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
AYLİN ARİFE ÇUBUKÇU ERDEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
İPEK GÜRTUNCA ARKUN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 26.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
MURAT İNCE GENEL MÜDÜR FİNANS SEKTÖRÜ PROFESYONELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 201225/301120
EGEMEN CANDIR PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜDÜRÜ FİNANS SEKTÖRÜ PROFESYONELİ DÜZEY3/TÜREV ARAÇLAR 213316/309325




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031974


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Yarım 3.079 3.159 60,01  
Çeyrek 1.544 1.579 30,01  
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Gümüş Gr. 11,36 11,38 0,21  
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